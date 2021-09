Scieri: procura di Pisa chiede 18 anni per ex caporale

(ANSA) - PISA, 24 SET - La procura di Pisa ha chiesto oggi la condanna di tre fra gli imputati per l'inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il parà siciliano di 26 anni deceduto nell'agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa dopo essere precipitato da una torretta di prosciugamento dei paracadute, che hanno scelto il rito abbreviato. Per l'ex caporale Andrea Antico, accusato di omicidio volontario in concorso e ancora in servizio nell'esercito, sono stati chiesti 18 anni di reclusione. Per gli altri due imputati che hanno optato per il rito alternativo, l'ex comandante della Folgore e il suo aiutante maggiore, Enrico Celentano e Salvatore Romondia, accusati di favoreggiamento, chiesti 4 anni di carcere.

Per gli altri due ex caporali accusato di omicidio volontario in concorso, Alessandro Panella e Luigi Zabara, per i quali si procede con rito ordinario, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. (ANSA).