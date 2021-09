Card. Bassetti: Green pass a Messa? C'è trattativa con il governo

"Noi abbiamo una trattativa con il governo, andiamo secondo quella". Così il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha risposto alla domanda se il Green pass sarà introdotto anche per le Messe, a margine dell'assemblea dei vescovi europei in corso a Roma.

"Non è una questione semplice, comunque si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire. E al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia che abbiamo", ha aggiunto il cardinale parlando del Green pass.