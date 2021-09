Migranti: doppio sbarco nella Locride, arrivati in 100

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 22 SET - Altri due sbarchi di migranti, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sulle coste della Locride. Cento profughi sono approdati complessivamente nel porto di Roccella Ionica a seguito di una doppia operazione di salvataggio in mare compiuta dai militari della Guardia Costiera. Tra i migranti pure una decina di donne e circa una ventina di minori tra cui alcuni bambini con meno di 9-10 anni di età.

Prima di essere individuati a diverse miglia di distanza dalla costa calabra, i migranti si trovavano a bordo di due barche a vela alla deriva. Dopo il trasbordo in due motovedette della Guardia Costiera e l'arrivo in porto, tutti i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e di seguito sistemati momentaneamente nel centro di primo soccorso gestito dalla locale sezione della Protezione Civile e dove però da settimane, visti i continui arrivi di migranti, persistono situazioni di pericolo sia sul piano logistico, sia a livello sanitario.

Col doppio sbarco di oggi pomeriggio è salito a 32 il numero degli sbarchi (28 solo a Roccella Ionica) che finora si sono verificati nel solo tratto di costa della Locride negli ultimi 95 giorni. (ANSA).