Eitan: zio, la nonna materna scelse di non vederlo per 40 giorni

E' stata una "scelta" di Etty, nonna materna di Eitan, quella di non vederlo "fino al 29 giugno, 40 giorni dopo il disastro", quando lo ha incontrato per la prima volta dopo la tragedia del Mottarone del 23 maggio in cui il bimbo ha perso padre, madre, fratello e bisnonni. Lo ha spiegato all'ANSA lo zio paterno Or, marito di Aya, tutrice del piccolo portato in Israele dal nonno materno Shmuel accusato del rapimento. "Poteva vederlo prima se voleva - ha detto Or in relazione a dichiarazioni rilasciate da Etty - come ha fatto il nonno materno che veniva in visita 3 volte a settimana da noi, ma per sua scelta è rimasta in Israele".