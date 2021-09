Tromba d'aria nel Modenese, dispersi detriti di eternit

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - La tromba d'aria che si è abbattuta ieri sera nella zona di Fossoli, a Carpi (Modena) ha disperso nei campi circostanti alcuni detriti di eternit. Lo ha detto il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, che ha fatto il punto dei danni.

Quella relativa all'eternit è infatti la situazione che al momento preoccupa di più: alcuni tetti di capannoni e deposito attrezzi, che erano integri, sono stati spazzati via disperdendo i detriti. Probabilmente il Comune farà un'ordinanza per il loro recupero.

Oltre al piccolo aeroporto, sono state danneggiate tre case, due di queste sono state dichiarate inagibili e cinque persone che vi abitano sono state accolte dalla protezione civile in albergo. Altri tre luoghi produttivi (fra capannoni e pertinenenze agricole) hanno subito danni.

"Insieme alla Regione - ha detto Bellelli - e di concerto con la vicina Lombardia che ha subito eventi simili, stiamo cercando di capire che strada percorrere per aiutare chi ha subito danni.

E' stato un fenomeno estremamente localizzato e puntuale, direi quasi chirurgico che ha provocato danni pesanti solo nella zona che la tromba d'aria ha attraversato". (ANSA).