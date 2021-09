Sicurezza: Trieste al 12/o posto nel mondo

(ANSA) - TRIESTE, 20 SET - Trieste è al dodicesimo posto tra le città più sicure del mondo. Lo riporta un sondaggio effettuato da Numbeo, il più grande database al mondo di informazioni su città e nazioni fornite direttamente dagli utenti.

Nella graduatoria della sicurezza, guidata da Doha (Qatar), davanti ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Taipei (Taiwan), Trieste viene preceduta solo da quattro città europee: Zurigo, Monaco di Baviera, Berna e la norvegese Trondheim. Il record mondiale della criminalità spetta invece, secondo Numbeo, a Caracas (Venezuela), che precede Pretoria (Sudafrica) e Port Moresby (Papua Nuova Guinea).

Il risultato del sondaggio "è un buon risultato e lo stimolo a confermare e rafforzare l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia", commenta l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. A fronte di un risultato lusinghiero occorre notare che singoli episodi possono comunque creare allarme sociale anche in territori più riparati dalla criminalità. Per questo la Regione promuove l'applicazione della nuova legge del Friuli Venezia Giulia sulla sicurezza e insiste in ulteriori investimenti in dotazioni, logistica e tecnologia per garantire una vita tranquilla ai cittadini di Trieste e del territorio regionale e ai suoi tantissimi visitatori", ha concluso. (ANSA).