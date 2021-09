Migranti: Lamorgese a Schinas, serve un segnale di solidarietà dell'Ue

In attesa che il Patto europeo immigrazione e asilo venga approvato definitivamente, "l'Italia - davanti a flussi crescenti via mare legati alle situazioni di grave crisi politica ed economica in cui versano Paesi come la Tunisia e la Libia - attende per i prossimi mesi dai Paesi membri un segnale concreto di solidarietà sul fronte del ricollocamento dei migranti". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, al vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, incontrato oggi al Viminale. La minisrra parla anche all'indomani dell'incendio scoppiato in un campo migranti a Vathy sull'isola greca di Samos. Vathy è la località dove è stata da poco inaugurata una nuova struttura 'chiusa' per i migranti, che ha suscitato proteste dei richiedenti asilo e delle ong per le sue misure di sicurezza giudicate eccessive. Secondo samos24.gr l'incendio, di vaste proporzioni, è scoppiato in un campo diverso dalla nuova struttura: i migranti che vi alloggiano devono essere trasferiti entro il 30 settembre nel nuovo centro.

La ministra, "anche alla luce della gestione dei profughi in fuga dalla drammatica situazione in Afghanistan" ha rappresentato poi a Schinas "l'urgenza di un incontro tra i Paesi membri interessati, coordinato dalla Commissione europea, per condividere una linea comune di azione sulla gestione dei flussi migratori via terra e delle richieste di asilo nei Paesi di primo ingresso nella Ue".

"Un piacere discutere con Luciana Lamorgese al Viminale oggi a Roma. Questa settimana ricorre un anno dalla presentazione del Patto" Ue "su migrazione e asilo. L'Europa starà al fianco dell'Italia e l'assisterà finanziariamente e operativamente, ma ora abbiamo bisogno di regole ferme ed eque per tutti gli Stati membri, per il futuro". Lo scrive il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, oggi a Roma.