Elezioni amministrative, la giornata dei candidati

Si fa sempre più serrata la sfida tra i candidati in corsa alle amministrative del 3 e 4 ottobre. Anche i leader di partito si fanno sentire e battono il territorio per portare acqua a sostegno dei propri uomini. Ecco, città per città il punto quotidiano.

QUI TORINO La campagna elettorale subisce una battuta d'arresto per Paolo Damilano, candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra. Un lieve malore lo ha costretto, su suggerimento dei medici, ad annullare gli impegni per 24 ore.

QUI MILANO A meno di due settimane dal voto delle comunali del 3 e 4 ottobre a Milano prosegue la polemica sui fondi della campagna elettorale, con il botta e risposta tra Giuseppe Sala, il sindaco ricandidato in cerca di conferma, e lo sfidante del centrodestra, Luca Bernardo, che aveva minacciato di lasciare la corsa se i partiti del centrodestra non avessero saldato il conto per le spese.

QUI TRIESTE Il sondaggio effettuato da Numbeo, il più grande database al mondo di informazioni su città e nazioni fornite direttamente dagli utenti, che vede Trieste al dodicesimo posto tra le città più sicure del mondo, genera letture divergenti tra le forze in campo alle prossime elezioni nel capoluogo giuliano.

QUI BOLOGNA Stenta ad accendersi, a Bologna, la campagna elettorale in vista delle comunali che il 3 e 4 ottobre sceglieranno chi sarà il successore di Virginio Merola, il sindaco che sta completando il suo secondo mandato. E' cominciata la penultima settimana e cominciano a vedersi i leader nazionali: al fianco di Fabio Battistini, civico sostenuto dal centrodestra, è arrivato il leader della Lega Matteo Salvini.

QUI NAPOLI Letta, Fico, Meloni, Giorgetti. I leader nazionali e rappresentanti del governo e delle istituzioni scendono in campo a Napoli per lanciare oggi lo sprint finale verso le elezioni, nel testa a testa tra Gaetano Manfredi per centrosinistra e M5S, e Catello Maresca del centrodestra che paiono destinati al ballottaggio, con Antonio Bassolino e Alessandra Clemente che inseguono.

QUI CALABRIA A "lezione" dai giovani. In concomitanza con l'apertura in Calabria dell'anno scolastico, anche i 4 candidati alla presidenza della Regione è come se oggi fossero tornati sui banchi.

DAL PIU' PICCOLO AL DEBUTTANTE, LE CURIOSITA'