Bernardo: 'Mio vocale in chat privata, avvierò una denuncia'

(ANSA) - MILANO, 19 SET - "Un messaggio vocale in una chat privata, una comunicazione interna è finito non si sa come ai giornalisti. Proprio perché è una chat privata con i parlamentari darò mandato al mio legale di avviare una denuncia alle autorità competenti, alla magistratura o alla polizia postale". Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, parlando del messaggio vocale in cui chiedeva ai partiti che lo sostengono i fondi per la campagna elettorale. "Il timore - spiega - è che si sia inserito qualcuno in questa chat, conosciamo i colpi bassi della sinistra, i metodi da ex Unione sovietica". (ANSA).