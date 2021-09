Green pass: chat no vax, oggi saremo milioni in piazza

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Ricordate: niente interviste per i leccac... dei canali di manipolazione". È piuttosto chiaro l'invito a non parlare con i media, rivolto dai gestori del canale Telegram 'Basta Dittatura!' a chi andrà a manifestare ("milioni di persone", secondo l'amministratore della chat) oggi alle 18 in piazza contro i vaccini anti-Covid e il Green pass.

La chat, diventata un punto di riferimento social per i no vax, da settimane promuove mobilitazioni ogni sabato elencando punti di ritrovo in 120 città italiane, in diverse delle quali, fra l'altro, oggi sono previsti anche comizi elettorali.

L'anonimo amministratore del canale Telegram raccomanda una serie di regole nei rapporti con la stampa, invitando a non rilasciare interviste "alle testate che lavorano per il sistema", a lasciare "che facciano riprese video e dirette delle proteste". E, aggiunge, "se vedete che impostano la solita intervista-teatrino con qualche soggetto ridicolo per delegittimare tutta la piazza, invitateli vivacemente ad allontanarsi (in modo non-violento, non dategli il pretesto di fare le vittime)". (ANSA).