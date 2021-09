Esercito: Col. Maffei nuovo Comandante Militare Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 18 SET - Il Colonnello Francesco Maffei è il nuovo Comandante Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia"; subentra al Generale di Brigata Andrea Bertocchi.

L'avvicendamento è stato sancito ieri nel corso di una cerimonia svoltasi alla presenza del Vice Comandante per il Territorio delle Forze Operative Nord, Generale di Divisione Ugo Cillo, a Villa Italia, sede del circolo unificato, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni civili e militari friulane.

Nei quasi due anni sotto il comando del Generale Bertocchi, il Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" ha coordinato le attività dell'Esercito nell'ambito dell'organizzazione delle cerimonie militari tenendo il collegamento con i principali Organi ed Istituzioni presenti sul territorio regionale nonché presiedendo il Comitato Misto Paritetico. Da marzo 2021 ha assunto inoltre il comando del Raggruppamento "Friuli Venezia Giulia" che coordina le attività dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" nelle provincie di Trieste, Udine e Gorizia.

Il Generale Bertocchi, ufficiale degli alpini, lascerà il servizio attivo dopo quarant'anni di vita militare trascorsa nell'assolvimento di importanti incarichi in Italia e all'estero. Numerose sono state le attestazioni di stima e di affetto da parte delle autorità locali che hanno sottolineato un incarico svolto all'insegna di umanità e professionalità.

Per il Colonnello Francesco Maffei, ufficiale del genio, proveniente dal Comando Forze Operative Nord di Padova, è un ritorno nelle terre friulane dove in passato ha comandato il 3° reggimento genio gustatori di Udine. (ANSA).