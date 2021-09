Droga: guardia giurata di giorno e pusher di sera, arrestato

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Di giorno lavorava come guardia giurata e di sera si trasformava in pusher. È la storia di un quarantanovenne romano arrestato dalla polizia in flagranza mentre si occupava della sua seconda attività, nel quartiere Alessandrino, zona est della Capitale.

L'uomo è finito agli arresti domiciliari dopo la convalida dell'arresto, effettuato dagli agenti del V Distretto Prenestino al termine di un'operazione nata dall'osservazione, in una strada isolata che dà accesso a un parco pubblico, di un anomalo andirivieni di persone da un appartamento a piano terra, abitato dalla guardia giurata con la sua famiglia. Addosso a una di loro, lunedì scorso la polizia ha trovato un involucro con della cocaina: ciò ha confermato i sospetti, portando l'indomani a un controllo sul quarantanovenne. A casa sua, nascosti nell'armadio della stanza da letto, sono stati trovati 11 involucri di cocaina e un 'sasso' da 68 grammi della stessa droga pura. In un deposito per attrezzi nel giardino, ricostruisce una nota della polizia, c'era poi un "laboratorio di stupefacente", con materiale per la pesatura e il confezionamento e una scheda bancomat sporca di cocaina.

Complessivamente sono stati sequestrati 80 grammi di cocaina, da cui sarebbero state ricavate circa 500 dosi. In via cautelativa, i poliziotti hanno ritirato una pistola semiautomatica Glock e un revolver Ruger, oltre a circa 190 cartucce, regolarmente detenute dal vigilante, al quale sono stati anche ritirati il porto d'armi e la licenza per l'abilitazione all'esercizio di guardia particolare giurata.

