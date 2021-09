Uccise 8 ciclisti, arresto per altro omicidio stradale

Nuovo arresto per omicidio stradale per Chafik El Ketani, il 32enne marocchino che nel 2010 a Lamezia Terme, lungo la statale 18, travolse con la sua auto un gruppo di ciclisti amatoriali, uccidendone otto. L'ordinanza di custodia cautelare in esecuzione della quale é stato arrestato El Ketani riguarda l'incidente stradale in cui il cittadino marocchino, da molti anni residente in Italia, é rimasto coinvolto il 6 settembre scorso mentre, alla guida di un'automobile presa a noleggio, percorreva la statale 280. Sulla vettura, insieme ad El Ketani, viaggiava un altro cittadino marocchino, Nouredine Fennane, che morì nell'incidente.