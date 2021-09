Presidi, in quarantena qualche centinaio classi su 400mila

"Al momento in tutta Italia sono qualche centinaia le classi in quarantena su un totale di 400mila. A Roma poche decine". A spiegarlo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. Sul fronte dei controlli del Green pass per il personale della scuola Rusconi spiega: "La piattaforma sta funzionando".



"Non sappiamo quale sarà l'evoluzione perché ci sono ben 12mila classi con un numero di oltre 25 studenti - aggiunge Rusconi-. E' pensabile che qui possa esserci una maggiore diffusione del virus, pur indossando le mascherine. Per questo auspichiamo che i ragazzi dai 12 anni si vaccinino. La risposta dei 16-17enni è molto ampia. L'educazione scientifica sui giovani sta funzionando ed è merito della scuola".