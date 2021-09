Forze Armate: esercitazione Alpini nello scenario 5 Torri

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - Il gruppo delle 5 Torri, un museo a cielo aperto della Prima Guerra mondiale, e tra i luoghi più belli delle Dolomiti, sarà lo scenario d'alta montagna dove il prossimo 22 settembre si svolgerà l'edizione 2021 di 'Vertigo' l'esercitazione multinazionale interforze che vedrà le truppe Alpine dell'Esercito Italiano impegnate in una serie di difficili prove tecniche: progressione alpinistica, manovre di soccorso in parete (con e senza elicotteri) sviluppo di azioni militari in un ambiente selettivo. L'esercitazione si terrà nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19.

Sulle 5 Torri era posizionato più di 100 anni fa Comando dell'artiglieria italiana durante il conflitto del '15-'18.

Gli Alpini, eredi dei soldati che durante la prima Guerra scrissero su queste montagne pagine di storia militare, testeranno la propria capacità di operare in maniera sinergica in un ambiente ostile, dando risalto al concetto di "mountain warfare", evoluzione delle tradizionali tecniche di combattimento in alta montagna. (ANSA).