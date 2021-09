Eitan: zio paterno, con lui breve colloquio

(ANSA) - TRAVACÒ SICCOMARIO (PAVIA), 15 SET - Hanno sentito Eitan gli zii paterni Aya Biran e Or Nirko. Un "piccolo colloquio" col bambino, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone portato in Israele dal nonno materno "c'è stato" ha detto lo zio.

Lui e Aya, che è stata nominata dal tribunale tutrice di Eitan, andranno nel Paese mediorientale. "Tornare con EItan in Italia? Non posso prevedere il futuro, speriamo" ha detto aggiungendo che "la strada per riportarlo a casa ancora lunga".

"Mi affido alle autorità israeliane e italiane per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile" ha proseguito, sottolineando però che "sull'affidamento del bambino deve decidere Tribunale italiano e non quello israeliano, il centro della sua vita è in Italia". (ANSA).