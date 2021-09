Terza dose: Zaia, prima somministrazione lunedì prossimo

(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - "La prima simbolica inoculazione della terza dose la faremo alla presenza del generale Figliuolo all'hub di Villorba, lunedì mattina". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia. L'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha specificato che per fine settembre il Veneto punta per la terza dose a una platea di 100 mila persone tra over 80 o sanitari, e per fine ottobre ad altre 120-130 mila. La terza dose sarà eterologa, con vaccino mRna.

