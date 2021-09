Frecce Tricolori: Mattarella e Casellati al 60/ anniversario

(ANSA) - RIVOLTO, 14 SET - Due giorni di grande festa, sabato 18 e domenica 19, con un Air show internazionale per celebrare il 60/o anniversario delle Frecce Tricolori si svolgeranno a Rivolto (Udine), storica sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, alla presenza delle massime cariche istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il momento clou, con l'esibizione delle Frecce, sarà trasmesso in diretta su Raiuno, anche perché, per le limitazioni anti-Covid, hanno potuto ricevere il permesso di accesso alla Base soltanto 8 mila persone, ovviamente munite di Green pass.

Stamani il vice presidente della Regione Fvg, Riccardo Riccardi.

Il comandante delle Frecce, Gaetano Farina, ha assicurato che quelli del prossimo weekend saranno due giorni di festa del volo, interverranno quasi tutti gli assetti dell'Aeronautica militare - in volo e a terra, in mostra statica - e numerose pattuglie acrobatiche da tutta Europa. Il programma prevede venerdì prove in volo non aperte al pubblico e poi l'apertura dei cancelli della Base sabato dalle 10 alle 15. Lo show in volo inizierà verso le 12.30; il programma si concluderà alle 18.

