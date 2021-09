Bianchi, gioia tutti in classe, scuola ci fa sentire paese

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Siamo tornati in classe, è una gioia vedere le classi piene di ragazzi. Riparte una scuola che deve non solo riaprire - in molte regioni è stata aperta lo scorso anno - ma anche ripensarsi, deve tornare a essere il centro della nostra comunità ed essere conscia di se stessa. Il compito della scuola quest'anno è farci sentire Paese". Lo ha detto stamane il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

"Non ho abbandonato l'idea" di far togliere le mascherine laddove in classe siano tutti vaccinati: "è la nostra direzione di marcia, è una indicazione chiara del decreto del 6 agosto.

Stiamo lavorando da aprile ad una scuola nuova, più inclusiva affettuosa e stiamo lavorando anche su questo aspetto mascherine", ha aggiunto il ministro. (ANSA).