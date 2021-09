Tensione a corteo No Green pass Torino, calci e spintoni

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Tensione al corteo No Green Pass che come ogni sabato, da alcune settimane, si sta muovendo per le vie del centro di Torino. Anziché muoversi verso via Po, i manifestanti - un migliaio circa - hanno svoltato in via Accademia delle Scienze, dove sono volati alcuni calci e spintoni all'indirizzo delle forze dell'ordine presenti, che non hanno potuto impedire l'ingresso del corteo nella via, ora fermo all'entrata di piazza Carlo Alberto, dove sono presenti i reparti mobili della polizia. "Libertà libertà", è uno degli slogan dei manifestanti.

La situazione è tornata alla calma, con i No Green pass che hanno ripreso il corteo lungo via Po. I manifestanti stanno ora passando davanti a Palazzo Nuovo, storica sede delle facoltà umanistiche dell'università, per dirigersi su corso San Maurizio. Al momento non si registrano altre tensioni. (ANSA).