Covid: Veneto, 506 nuovi casi e nessun decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Sono 596 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 461.499 malati da inizio pandemia. Il bollettino regionale non segnala invece decessi, fermi a 11.719. Gli attuali positivi sono 12.902 (-271).

Scendono i dati ospedalieri con 240 ricoveri in area non critica (-10) e 57 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).