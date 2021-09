Covid: Lazio promosso, torna in giallo nella mappa Ecdc

Il Lazio dal rosso torna in giallo nella mappa aggiornata dell'incidenza Covid in Europa, realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Restano in rosso Toscana, Marche, Basilicata, Calabria e le Isole maggiori. Nell'ultima settimana, la più alta percentuale di nuovi casi rispetto alla popolazione si è verificata nella Francia meridionale e nella parte settentrionale dell'Irlanda. Queste regioni, insieme ad alcune province greche, sono le uniche colorate in rosso scuro.