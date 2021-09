Papa: appello con ortodossi e anglicani per il clima

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 07 SET - Per la prima volta, i leader della Chiesa cattolica romana, la Chiesa ortodossa orientale e la Comunione anglicana hanno lanciato un appello congiunto per la sostenibilità ambientale, il suo impatto sulla povertà e l'importanza della cooperazione globale. Papa Francesco, il Patriarca ecumenico Bartolomeo e l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby esortano a fare ciascuno la propria parte nello "scegliere la vita" per il futuro del pianeta. I leader cristiani invitano le persone a pregare per i leader mondiali in vista della Cop26 di novembre: "Qualunque sia la fede o visione del mondo, ascoltiamo il grido della terra".

