Bianchi,se niente mascherine presidi non saranno abbandonati

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Per quanto riguarda l'abbassamento delle mascherine nelle classi con i ragazzi tutti vaccinati, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, parlando oggi in commissione Istruzione alla Camera, ha ricordato che la possibilità è stata prevista nel decreto legge del 6 agosto scorso sulle misure urgenti per il rientro a scuola, "stiamo ragionando sulle linee guida, quando sarà l'ora accompagneremo il preside nella gestione di queste situazioni, nessun dirigente scolastico sarà abbandonato". (ANSA).