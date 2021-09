Michael K. Williams, star della serie tv 'The Wire', morto per overdose

Michael K. Williams, star della serie tv 'The Wire', è stato trovato morto nel suo appartamento a Brooklyn per una sospetta overdose di eroina o fentanyl. Lo riferisce la polizia, che esclude altre ipotesi. L'attore è stato rinvenuto da suo nipote in salotto. Era stato per cinque volte candidato ad un Emmy awards, anche quest'anno come miglior attore non protagonista per "Lovecraft Country". Ma la sua notorietà era legata al ruolo di Omar Little nella realistica serie tv "The Wire'' e a quello di Chalky White in "Boardwalk Empire''.

Williams non aveva fatto mistero della sua lunga battaglia con la droga, anche durante le riprese di "The Wire", dicendo che impersonando i panni di Little, che deruba i trafficanti di stupefacenti, aveva avuto conseguenze nella sua vita reale.