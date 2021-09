Borghi, comunità e territori al Festival della Soft Economy

I Borghi, le comunità ed i territori e il loro sviluppo alla luce del Recovery al centro della 9/a edizione del Festival della Soft Economy. Il Tema è quello della legge 158/17 e il Pnrr: per un’Italia che fa l’Italia. L'evento, organizzato dalla fondazione Symbola in collaborazione con Anci Piccoli Comuni, Borghi più belli d’Italia, Camera di Commercio delle Marche, Coldiretti, Federparchi, Legambiente e Uncem, è in programma martedì 7 settembre a partire dalle 10.30.



Introducono e presiedono all'evento Padre Enzo Fortunato, Direttore della Rivista di San Francesco, promotore e portavoce Manifesto di Assisi, ed Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, promotore e portavoce Manifesto di Assisi.

Saluti

GINO SABATINI Presidente Camera di Commercio delle Marche

GIORGIA LATINI Assessore Cultura, Istruzione e Sport della Regione Marche

Introducono e presiedono

PADRE ENZO FORTUNATO Direttore Rivista di San Francesco, promotore e portavoce Manifesto di Assisi

ERMETE REALACCI Presidente Fondazione Symbola, promotore e portavoce Manifesto di Assisi

Modera

ELISABETTA SOGLIO Giornalista responsabile Corriere Buone Notizie

Interventi

MARIAROSA BARAZZA Presidente Consulta Anci piccoli comuni del Veneto

ALESSANDRA BONFANTI Responsabile Piccoli Comuni Legambiente

ALDO BONOMI Direttore Consorzio Aaster

MARCO BUSSONE Presidente nazionale Uncem

MASSIMO CASTELLI Sindaco Cerignale, Coordinatore nazionale piccoli Comuni Anci

LINO GENTILE Sindaco Castel del Giudice, delegato Anci Aree interne

GIAMPIERO LUPATELLI Vicepresidente Caire, Comitato scientifico Symbola

STEFANO MASINI Responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti

FIORELLO PRIMI Presidente Associazione Borghi più belli d’Italia

GIAMPIERO SAMMURI Presidente Federparchi

Conclusioni

MARA CARFAGNA Ministro per il Sud e la coesione territoriale

DARIO FRANCESCHINI Ministro della Cultura