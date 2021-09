Bianchi, niente mascherine è segnale ritorno alla normalità

(ANSA) - ROMA, 06 SET - L'indicazione di poter abbassare le mascherine da parte dei ragazzi vaccinati "è contenuta nel decreto legge del 6 agosto sulle misure urgenti per il rientro in classe; ci sono indicazioni in tal senso e noi ci stiamo lavorando". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo alla trasmissione "Tutti in classe" su Rai 1. Il ministro ha assicurato che verrà ovviamente salvaguardata la privacy di tutti gli studenti, vaccinati e non, e che la possibilità di togliere la mascherina "è un segnale forte di ritorno alla normalità". (ANSA).