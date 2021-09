Paralimpiadi: Giannini, congratulazioni ad atleti Fiamme Oro

"Le mie più sentite congratulazioni per i risultati sensazionali, che premiano l'abnegazione ed il sacrificio dei nostri straordinari atleti e che portano lustro alla nostra Amministrazione e all'Italia. Un importante traguardo, che conferma come lo sport rappresenti uno strumento di riscatto personale e sociale". Lo afferma il Capo della Polizia - Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, relativamente all'attività degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nelle competizioni dei Giochi paralimpici di Tokyo 2020.

Gli atleti, ricorda una nota, hanno conquistato complessivamente nelle discipline del nuoto e della scherma 25 medaglie di cui 7 oro (1 nel fioretto e 6 nel nuoto), 10 argento (1 nel fioretto e 9 nel nuoto) e 8 bronzo (nel nuoto).

Record del mondo sono stati stabiliti da Carlotta Gilli nella gara dei 200 misti e da Antonio Fantin nella gara dei 100 Stile libero.

La soddisfazione più grande per la Polizia di Stato, al di là dell'esultanza per i risultai conseguiti, "è aver partecipato - si sottolinea - attraverso il sostegno costante ai suoi atleti al percorso di inclusione delle persone disabili. Donne e uomini che hanno scelto la strada della vita e con carattere, temperamento e personalità hanno direzionato i propri talenti verso lo sport".