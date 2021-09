Vaccini, quasi 3 milioni e 700mila over 50 ancora senza vaccino

La campagna vaccinale va avanti ma sono quasi 3 milioni e 700mila (3.694.858) le persone con più di 50 anni in Italia ancora totalmente scoperte dal vaccino. Il dato emerge dal report settimanale effettuato dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus. In base al report, nella fascia di età 50-59 anni, i soggetti che non hanno ricevuto alcuna dose sono 1.846.352 pari al 19,13% della popolazione che comprende 9.651.5417 . Nella fascia compresa tra i 60 e i 69 anni sono 1.021.269 i soggetti senza vaccino pari 13,52% della popolazione composta da 7.553.486.

Per quanto riguarda invece i più giovani, nel nostro Paese il 60% degli under 19 ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid: si tratta di oltre 2 milioni e 700mila ragazzi. Quelli senza ancora alcuna dose sono invece 1,8 milioni. Il Commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, aveva indicato nelle scorse settimane l'obiettivo minimo del 60% di alunni vaccinati per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza.

Nella categoria del personale scolastico e universitario è al 92,1% la percentuale di lavoratori che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica. Nel precedente report lo stesso tipo di percentuale era al 90,45%: si registra così un +1,65%. Il 7,9% non ha ricevuto alcuna dose.