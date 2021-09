Stabile numero ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - Ancora stabile il numero complessivo dei ricoverati per il Covid in Umbria, 51, sei dei quali, uno in più, nelle terapie intensive. Lo riporta in sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 120 nuovi positivi, 122 guariti e nessun morto, che portano gli attualmente positivi a 1.690, due in meno nelle ultime 24 ore.

Sono stati analizzati 1.853 tamponi e 4.154 test antigenici, il tasso di positività totale è del 1,99 per cento (2,16 giovedì e 1,57 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).