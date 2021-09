Carcassa balenottera lunga 12 mt spiaggiata in Maremma

(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 03 SET - La carcassa di una balenottera, lunga circa 12 metri, è stata trovata spiaggiata alla Giannella, nel comune di Orbetello, in Maremma. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Orbetello, il soccorso acquatico del comando di Grosseto munito di moto d'acqua, e sommozzatori del comando dei di Firenze.

La carcassa dell'animale è stata assicurata a un rimorchiatore per essere portata in località Talamonaccio dove i sommozzatori dei vigili del fuoco provvederanno a posizionare delle fasce di sollevamento che consentiranno di estrarre dall'acqua il corpo dell'animale. Sul posto anche la capitaneria di porto, personale dell'università di Siena, per le valutazioni sulle cause del decesso dell'animale, di Arpat e del Comune di Orbetello. (ANSA).