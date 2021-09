Green pass: Tar respinge istanza sospensiva personale scuola

Il Tar Lazio con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico.

Inoltre le persone munite di green pass potranno accedere liberamente alle "feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose". Lo prevede un emendamento al decreto sulla certificazione Verde approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera. Il relatore Luca Rizzo Nervo (Pd), ha proposto la riformulazione di un emendamento di Angela Ianaro (M5s) e di altre proposte presentate da Fi, Iv, Fdi e Pd che è stato approvato. Il decreto prevede che dal 6 agosto " è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso" ad una serie di "servizi e attività" che vengono elencate (ristorazione al chiuso, spettacoli ed eventi sportivi, piscine e palestre, ecc) tra le quali non erano citate le feste e i banchetti "conseguenti alle cerimonie civili e religiose" come appunto quelle matrimoniali. Con l'emendamento di Ianaro tali feste entrano nell'elenco.