Ferrovie: crolla parapetto su adriatica, treno straordinario

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 02 SET - "Trenitalia ha attivato un treno straordinario per i passeggeri di Frecce e InterCity da Foggia ad Ancona, che ha effettuato le fermate intermedie previste dal servizio Frecce e InterCity. Da Ancona i viaggiatori possono proseguire con gli altri treni Frecce e Intercity". Lo rende noto Rfi, puntando a limitare i disagi per i viaggiatori provocati dall'interruzione della linea ferroviaria adriatica nel Foggiano tra Cerignola e Trinitapoli, per la caduta sui binari di un muretto da un cavalcaferrovia della provinciale 65, provocando anche danni alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Il crollo del parapetto, si apprende, potrebbe essere stato causato dal passaggio di un mezzo pesante sul ponte. A terra la Polizia scientifica ha recuperato anche dei frammenti di vetro, probabilmente uno specchietto. Rfi ricorda che "l'assistenza ai viaggiatori è fornita nelle stazioni di Bari, Barletta e Foggia con la distribuzione di kit cortesia. Attivato il servizio di smart caring con invio di sms ed email di infomobilità". (ANSA).