Incendio a Milano: 'effetto camino' su fiamme 15esimo piano

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Si è originato al 15esimo piano l'incendio che ha distrutto il grattacielo di via Antonini a Milano e poi ha avuto una sorta di 'effetto camino': un'aria tra l'edificio e i pannelli di rivestimento del grattacielo che ha fatto correre le fiamme e la 'Torre dei Moro' si è trasformata in una torcia. E' quanto hanno accertato al momento investigatori e inquirenti nell'inchiesta. Il fascicolo sarà aperta a breve per disastro colposo (incendio colposo l'altra ipotesi di reato al vaglio) dal dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano che in mattinata effettuerà un altro sopralluogo sul posto coi Vigili del fuoco. (ANSA).