Ventenne aggredita e uccisa da un branco di cani

(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - Una ragazza di vent'anni è morta dopo essere stata aggredita da un branco di cani randagi, più di dieci, nella zona delle Serre Catanzaresi.

La vittima, Simona Cavallaro, era in gita assieme a degli amici nelle vicinanze di un'area picnic in località Monte Fiorino nel territorio del comune di Satriano.

Da quanto si è potuto apprendere, la ragazza, assieme ad un'altra persona si sarebbe addentrata nei boschi dove è stata aggredita e uccisa dal branco. L'altra persona è riuscita a mettersi in salvo riparando in un capanno poco distante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Catanzaro che coordina le indagini, assieme ai vigili del fuoco.

Sono stati i carabinieri a informare dell'accaduto i familiari della vittima. La notizia si è subito diffusa nella cittadina tra lo sgomento, l'incredulità e la costernazione delle persone che conoscevano la vittima e i suoi familiari. (ANSA).