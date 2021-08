Spagna: palazzina crollata, trovato il corpo di un minore

(ANSA) - MADRID, 26 AGO - I soccorritori al lavoro sul luogo in cui ieri è crollata una palazzina di tre piani a Peñíscola, località turistica situata sulla costa orientale della Spagna, hanno trovato tra le macerie il corpo senza vita di un minore.

Lo ha confermato il servizio delle emergenze della Comunità Valenciana, la regione in cui è avvenuto il crollo. Attualmente, sono in corso le ricerche di un'altra persona, considerata dispersa da ieri sera.

Il crollo della palazzina è avvenuto ieri attorno alle 19.30. Le cause di quanto avvenuto non sono ancora note. Attorno alla mezzanotte, i soccorritori hanno estratto vivo un giovane rimasto intrappolato tra le macerie. (ANSA).