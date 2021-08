Afghanistan:Zaia,nessuna indicazione su ospitalita in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 23 AGO - "Sull'ospitalità a profughi afghani non abbiamo avuto indicazioni, abbiamo fatto solo riunioni". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia sull'arrivo dei profughi in Italia dall'Afghanistan.

"C'è anche da tener presente - ha aggiunto - che oggi, con il turismo, la popolazione veneta è pressochè raddoppiata: in questo momento degli arrivi sarebbero per noi un caos".

"Guardiamo con attenzione questa povera gente - ha rilevato - soprattutto le donne e i bambini e a questa tragedia che stanno vivendo" "Ho visto una bella dichiarazione di Johnson che dice agli americani che devono stare lì anche oltre il 31 di agosto, non me ne intendo di geopolitica internazionale però penso che la ritirata dall'Afghanistan non sia stata una buona cosa".

(ANSA).