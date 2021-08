Tornano sotto quota 2 mila attualmente positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Tonano sotto quota duemila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 1.958, 51 in meno di sabato. Emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 22 agosto. Nell'ultimo giorno sono emersi 116 nuovi positivi e 167 guariti. Non vengono segnalati nuovi morti.

Sono stati analizzati 1.592 tamponi e 4.583 test antigenici, con un tasso di positività sul totale di 1,87 per cento (1,54 sabato e 2 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana).

Sul fronte degli ospedali salgono da 57 a 58 i ricoverati, sei dei quali, erano quattro, nelle terapie intensive. (ANSA).