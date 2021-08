Muore persona investita da treno, traffico ko nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 22 AGO - Una persona è morta, investita da un regionale di Trenitalia, nella zona tra le stazioni di Torre del Greco ed Ercolano-Portici, nel Napoletano.Da ciò che si apprende da Rfi (Rete ferroviaria italiana) ''dalle ore 12.20 sulla linea Napoli-Battipaglia (linea convenzionale), il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Torre del Greco per l'investimento di una persona da parte di un treno''.

Sono presenti le forze dell'ordine e i volontari di protezione civile dell'associazione Irt. ''Alle 14.15 - spiega in una nota Rfi - tutti gli ottanta passeggeri sono scesi dal treno per raggiungere un punto libero accompagnati lungo i binari dal capotreno e dalle forze dell'ordine dove proseguiranno con bus''. Attivato un servizio sostitutivo tra Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata Centrale. (ANSA).