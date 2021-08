Covid: No vax e No Green pass in piazza a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - No vax e no Green pass in piazza a Cagliari per protestare contro le norme anti contagio. La manifestazione di questa sera è stata intitolata "Il fragore del silenzio". Prevista, con l'arrivo del buio, anche una fiaccolata, hanno annunciato gli organizzatori nelle prime battute del sit in. I partecipati hanno esposto uno striscione con la scritta "La libertà non si baratta, non ci arrenderemo mai: resisteremo alla dittatura sino alla morte".

Tra le persone che si sono date appuntamento in piazza Garibaldi, ormai tradizionale ritrovo dei contestatori, anche manifestanti che hanno sollevato cartelli con le scritte "studenti contro il lasciapassare" e "no ai sieri genici sperimentali". (ANSA).