Vaccini: Moratti, amici e parenti convincano gli indecisi

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Sono 651.834 le dosi di vaccini anti-Covid ad oggi giacenti in Lombardia. Lo comunica il vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in un comunicato in cui ribadisce l'appello alla vaccinazione.

"Assicuro i lombardi - dichiara Moratti - che abbiamo dosi a sufficienza per tutti e rilancio quindi l'invito a vaccinarsi. È importante che familiari, amici, colleghi riprendano questo tema, caldeggiando i dubbiosi e gli indecisi a compiere un gesto che metterà al sicuro innanzitutto loro stessi, poi i loro cari, quindi tutta la comunità lombarda: nel nostro piccolo possiamo aiutare il Paese a una ripresa più vigorosa e sicura".

In Lombardia le prenotazioni per la prima dose hanno raggiunto quota 7.557.048. Nell'ultima settimana ci sono state in media 8.696 prenotazioni al giorno, mentre ieri le adesioni sono state 9.590. Tra oggi e i prossimi tre giorni negli hub e nei centri vaccinali delle 8 Ats lombarde sono previste 172.731 somministrazioni.

"Teniamo alta l'attenzione in questi ultimi dieci giorni di agosto - sottolinea Moratti - per ribadire l'importanza di vaccinarsi: per sé, i propri cari, quanti ci vivono vicini e chi frequentiamo nella vita di tutti i giorni. Gli adolescenti e i giovani hanno recepito con forza il nostro appello, che ripeto per ogni cittadino". (ANSA).