Bandiere talebane su una scuola femminile in Pakistan

(ANSA) - ISLAMABAD, 20 AGO - Le bandiere bianche dei talebani afgani sono state issate in cima ad un edificio che ospita una scuola femminile, vicino alla Lal Masjid (Moschea Rossa) di Islamabad, come sostegno ai "talebani afghani vittoriosi".

L'amministrazione della capitale pachistana è intervenuta rapidamente e ha rimosso le bandiere. La Moschea Rossa e il suo collegio affiliato, Jamia Hafsa, si trovano a circa tre chilometri dal parlamento pakistano. Nel 2007, le forze di sicurezza avevano lanciato un'operazione militare contro presunti elementi estremisti che si nascondevano proprio negli edifici del collegio. Il vice commissario di Islamabad Muhammad Hamza Shafqaat ha affermato che le bandiere sono state rimosse e che le autorità hanno avviato azioni contro le persone coinvolte. Un portavoce dell'istituto ha detto che Maulana Abdul Aziz, il capo della Moschea Rossa, ha in programma di organizzare un evento speciale per celebrare la vittoria dei talebani afgani. (ANSA).