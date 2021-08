Vaccini: in Puglia consegnate 260mila dosi Pfizer e Moderna

(ANSA) - BARI, 19 AGO - In Puglia sono state consegnate circa 260mila dosi di vaccini anti Covid: 40.100 sono state distribuite da Moderna e 219.972 da Pfizer. In questo momento, la Puglia ha in giacenza circa 460mila dosi, 300mila Pfizer, 135mila Moderna e circa 28mila J&J. Nelle ultime due settimane c'è stato un rallentamento nelle somministrazioni rispetto ai mesi precedenti: da una media di 35-40mila inoculazioni al giorno, ad agosto si è scesi a 20-25mila. Dopo Ferragosto, negli ultimi tre giorni, non è mai stata superata la quota di 20mila somministrazioni giornaliere. (ANSA).