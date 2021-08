Covid: Veneto; 558 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Sono 558 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.794. Si registrano inoltre 3 decessi, per un totale a 11.660. Il dato emerge dal Bollettino regionale. I nuovi ricoverati sono 3 (221) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive sono 44 (+1). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato. (ANSA).