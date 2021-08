Incidenti montagna: muore per ipotermia su Alpi svizzere

(ANSA) - AOSTA, 18 AGO - Un'escursionista svizzera di 74 anni, residente a Friburgo, è morta a causa dei congelamenti riportati dopo aver trascorso parecchie ore in mezzo al maltempo a oltre 2.000 metri di quota, sulle Alpi tra Francia e Svizzera.

Assieme ad una compagna era partita il giorno di Ferragosto dal villaggio di Barme per raggiungere la capanna di Susanfe. Il giorno seguente si sono dirette al rifugio di Vogealle, in Francia, passando per il passo Sagerou (2.400 metri) ma si sono perse a causa della nebbia. Alle 15,30 hanno dato l'allarme. I soccorsi sono stati rallentati dalle condizioni meteo avverse.

Una volta raggiunta, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Losanna dove è deceduta poco dopo il ricovero.

