Covid: 7.162 positivi, 69 morti, ma 26 dai giorni precedenti

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Sono 7.162 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.273. Sono 69 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 54 di ieri. Per trovare una cifra simile bisogna tornare a giugno. Ma la regione Sicilia ha conteggiato 24 decessi avvenuti nei giorni precedenti e con anche la Campania ha messo due recuperi.

I tamponi sono stati 226.423, ieri erano stati 238.073. Il tasso di positività è del 3,1%, in crescita rispetto al 2,2% di ieri. Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

Calano, invece, per la prima volta dal 15 luglio gli attualmente positivi, che sono oggi 128.782. Si registra, dunque, un decremento di 334 unità rispetto a ieri che erano 129.116. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.456.765. i morti 128.579. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri. (ANSA).