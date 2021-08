Lo colpisce una civetta, muore motociclista

(ANSA) - ROVIGO, 17 AGO - Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco da una civetta ed è morto nella caduta. La vititma è un 24enne, Nico Duò, di Ariano Polesine (Rovigo), che ieri sera attorno alle 20,30 ad Ariano (Rovigo), guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente.

Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, l'uomo è stato colpito sul casco dal volatile. Per le ferite riportate il giovane è morto dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale.

"Non ci sono parole per commentare una tragedia simile, solo una profonda tristezza. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore". Sono le parole con cui sui social la società sportiva ricorda il 24 enne morto, che come pallanuotista rivestiva il ruolo di centroboa.

