Afghanistan: Loreto si propone come corridoio umanitario

(ANSA) - LORETO, 17 AGO - La città di Loreto, sede di uno maggiori santuari mariani del mondo, si offre come corridoio umanitario per dare accoglienza ai profughi dell'Afghanistan, in particolare alle donne che rischiano di essere le più colpite dal ritorno del regime talebano. È la proposta del sindaco Moreno Pieroni che ha scritto al prefetto e al ministro degli Esteri Di Maio. 'Non possiamo restare a guardare senza fare nulla - dice il primo cittadino di Loreto - . Il nostro paese è da sempre un luogo vocato all'accoglienza al di là delle appartenenze e dei credo religiosi: restiamo fedeli alla nostra storia di città aperta al prossimo e ci mettiamo a disposizione per dare ospitalità ai profughi e alle profughe che ne avranno bisogno". "Abbiamo sentito il dovere morale di fare qualcosa di concreto - continua il sindaco - e ci appelliamo a tutte le realtà del territorio come la Delegazione Pontificia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le Fondazioni e le associazioni cittadine, affinché possano condividere questa nostra iniziativa e, insieme, renderla operativa". Non è la prima volta che la città di Loreto si attiva per rispondere ad emergenze umanitarie internazionali: già negli scorsi anni, il centro mariano aveva ospitato la comunità albanese e kosovara residente a Tolentino e sfollata in seguito al terremoto del 2016. "Loreto è un centro di culto conosciuto in tutto il mondo - conclude Pieroni -, è doveroso utilizzare il richiamo e l'influenza che il nome della nostra città esercita ovunque per sensibilizzare l'opinione pubblica, italiana, e non solo, su questa enorme tragedia che si sta consumando. Voglio pensare che molti altri Comuni faranno altrettanto seguendo il nostro esempio". (ANSA).