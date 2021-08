Afghanistan: sindaco Brindisi, pronti ad accogliere profughi

(ANSA) - BARI, 16 AGO - "Non possiamo restare indifferenti dinanzi alla grande tragedia che si sta consumando in queste ore in Afghanistan. Donne e bambini lasciati ad un destino indicibile nelle mani dei talebani pronti a restaurare un califfato medioevale". Lo scrive su facebook il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. "Siamo pronti a fare la nostra parte per accogliere i profughi, per salvare quelle donne e bambini da violenze e soprusi, dal medioevo tribale", aggiunge.

"In pochi giorni emerge clamoroso il fallimento dell'Occidente - argomenta il sindaco di Brindisi - con la democrazia esportata a suon di guerre umanitarie costate centinaia di migliaia di morti e oltre mille miliardi di dollari. Non basta la denuncia di questo fallimento, occorre agire.

Molti Sindaci stanno chiedendo al Governo di aiutare i profughi.

Brindisi c'è - ribadisce - con la sua storia millenaria di accoglienza, con il suo porto crocevia di popoli con il suo cuore grande". (ANSA).