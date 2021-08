Afghanistan: atterrato a Fiumicino aereo con rimpatriati Kabul

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Kc767 dell'Aeronautica Militare proveniente da Kabul è atterrato a Fiumicino riportando in Italia 74 persone che hanno lasciato l'Afghanistan dopo l'avanzata dei Talebani: si tratta di personale dell'ambasciata, connazionali che si trovavano nel Paese ed una ventina di ex collaboratori afghani a rischio ritorsioni se fossero rimasti in Patria. E' il primo volo del ponte aereo messo a punto dalla Difesa per evacuare i connazionali dall'Afghanistan. (ANSA).